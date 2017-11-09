Житель Екатеринбурга вызвал на дуэль Учителя после просмотра "Матильды"

Зритель из Екатеринбурга после просмотра фильма "Матильда" вызвал Алексея Учителя на дуэль, передает ТАСС.

Случилось это после показа фильма в "Ельцин Центре". "Я, Чеурин Геннадий Семенович, руководитель центра по предотвращению социальных чрезвычайных ситуаций... Вы наверняка знаете, что император был автором документа "Дуэльный кодекс", это способ восстановления чести без пролития крови... Поэтому сейчас, внимательно все просмотрев, я имею честь послать вам вызов на дуэль, я вручаю Вам текст настоящего "Дуэльного кодекса", два секунданта назначены, и я прошу вас назначить двух секундантов, и мы спокойно, без эмоций, выясним, в чем провокационная роль данного фильма. Дуэль - это восстановление чести нашей с вами и чести покойного государя", - сказал зритель после показа.

"Принимается... Мы потом с вами договоримся, где и когда", - ответил ему Учитель.

Чеурин пояснил, что выбор "оружия" остается за секундантами обеих сторон.

"Согласно "Дуэльному кодексу", вызывающий на дуэль готов рискнуть своей жизнью ради восстановления чести. Секунданты, собравшись, должны решить, как именно пройдет поединок. Я рассчитываю на бескровные варианты решения вопроса, в том числе на разговор", - пояснил дуэлянт.