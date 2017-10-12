Житель Канады случайно снял на видео борьбу волка и лося на озере

Видеоролик заснял дрон Phantom 4 Pro

12 октября 2017, 12:34

Жителю Канады Дэну Найстедту удалось случайно запечатлеть на камеру квадрокоптера борьбу волка и лося на озере на севере провинции Онтарио. Об этом пишет газета "Известия".

Борьба  животных была снята с дрона Phantom 4 Pro.

"Захватил этот кадр случайно, снимая некоторые пейзажи в Северном Онтарио. Был взволнован взглядом лося, ожидая что-то неожиданное", — сказал автор видео.

Комментарии
    Новости партнеров