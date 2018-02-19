Житель Сочи ради дома на Черном море нанял "киллера" для своей семьи

22-летний житель Сочи решил организовать убийство своей семьи и заказал "киллера", чтобы получить в наследство дом на побережье Черного моря и другое имущество, сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета РФ.

Как отмечается, полиции о планах молодого человека сообщил его друг. Правоохранители, проверив информацию, начали слежку за сочинцем и под видом киллера встретились с ним и договорились об убийстве трех человек, включая малолетнюю девочку, за три миллиона рублей.

Согласно сделке, злоумышленник должен был оплатить "услугу" только после получения наследства.

Для успешного убийства молодой человек рассказал о расположении комнат в доме, камер видеонаблюдения и о собаке. Он передал "киллеру" орудие будущего преступления - охотничий нож, а также расписку с обязательством выплатить денежные средства.

После того как злоумышленник подписал документ, его задержали, поместив под стражу и предъявив ему обвинения. По факту случившегося было начато следствие.

По предварительным данным, мужчина пошел на преступление, так как долгое время был в плохих отношениях с семьей.