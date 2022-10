Житель США нашел монету стоимостью в миллионы долларов

Нумизмат из США оказался владельцем редчайшей монеты, которая стоит миллионы долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Gizmodo.

Речь идет о пятидолларовой монете, отчеканенной в Сан-Франциско в 1854 году серией менее трехсот штук. До сегодняшнего дня считалось, что сохранились лишь три из них.

Одна из них находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, другая - в частной коллекции, а третья в 1967 году была украдена у члена семейства Дюпон - одного из богатейших в США.

Владелец монеты первоначально считал ее поддельной. Однако специалисты компании Numismatic Guaranty Corporation, занимающейся проверкой подлинности нумизматических редкостей, сумели подтвердить ее аутентичность.

#CAsHistory | In 1854, at the height of the #CaliforniaGoldRush, @TheSanFranciscoMint produced less than 300 special $5 coins. Only three were known to survive into modern times. Until today, that is. Now there are four - worth millions. Link at https://t.co/9KO6NFG15z pic.twitter.com/tEaAsfjaPW