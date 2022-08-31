Жителей Алтайского края на избирательных участках будут встречать под государственный гимн. Как сообщает управление печати и массовых коммуникаций регионального правительства, включать его перед началом голосования рекомендовала ЦИК России.

В ведомстве отметили, что открывать избирательные участки под гимн в некоторых регионах уже стало традицией — теперь же её решили распространить по всей стране.

Новости

Политика Ещё три кандидата добровольно вышли из предвыборной гонки в Барнаульскую гордуму

Отметим, что сентябрьские выборы в Алтайском крае будут самыми масштабными в России. На них зарегистрировано почти 10 тысяч кандидатов, из которых 20% — самовыдвиженцы. В Барнауле же будет представлено сразу девять политических партий.

По всему краю будут работать более 1,5 тыс. общественных наблюдателей, которые организуют собственную онлайн-трансляцию выборов.