Жителей Алтайского края на избирательных участках будут встречать под государственный гимн
Включать его перед началом голосования рекомендовала ЦИК России
Жителей Алтайского края на избирательных участках будут встречать под государственный гимн. Как сообщает управление печати и массовых коммуникаций регионального правительства, включать его перед началом голосования рекомендовала ЦИК России.
В ведомстве отметили, что открывать избирательные участки под гимн в некоторых регионах уже стало традицией — теперь же её решили распространить по всей стране.
Отметим, что сентябрьские выборы в Алтайском крае будут самыми масштабными в России. На них зарегистрировано почти 10 тысяч кандидатов, из которых 20% — самовыдвиженцы. В Барнауле же будет представлено сразу девять политических партий.
По всему краю будут работать более 1,5 тыс. общественных наблюдателей, которые организуют собственную онлайн-трансляцию выборов.