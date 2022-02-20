Жителей Алтайского края предупредили о магнитной буре 21 февраля

Жители Алтайского края ощутят сильную магнитную активность 21 февраля. Об этом говорит прогноз лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИА.

Так, геомагнитные возмущения могут достигнуть четырёх баллов. Судя по данным лаборатории, в ночное время и рано утром 21 февраля будет «возбуждённая магнитосфера», однако до уровня даже «слабой бури» оценка не дотягивает.

Минимизировать влияние на организм можно с помощью травяных чаев, а также снижением потребления крепкого чая или кофе. Также стоит исключить алкоголь и табачные изделия.