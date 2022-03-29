Жителей Алтайского края предупредили о штормовом ветре, идущем на регион

Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся на регион штормовой погоде. Информацию опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС.

«Местами порывы достигнут 25-27 м/с, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица. Обращаем внимание на необходимость соблюдения правил безопасности!» — сказано в сообщении.

Предупреждение действует на вторую половину ночи и день 30 марта.

Жителям региона порекомендовали воздержаться от прогулок и дальних поездок. Из дома без острой необходимости лучше не выходить.

Во время сильного ветра стоит держаться подальше от рекламных конструкций, а также не прятаться от порывов у стен домов, поскольку с них могут упасть части фасада.