Жителей Алтайского края предупредили о штормовом ветре, идущем на регион
Местами порывы достигнут 25-27 м/с, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели
Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся на регион штормовой погоде. Информацию опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС.
«Местами порывы достигнут 25-27 м/с, возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели. На дорогах местами сильная гололедица. Обращаем внимание на необходимость соблюдения правил безопасности!» — сказано в сообщении.
Предупреждение действует на вторую половину ночи и день 30 марта.
Жителям региона порекомендовали воздержаться от прогулок и дальних поездок. Из дома без острой необходимости лучше не выходить.
Во время сильного ветра стоит держаться подальше от рекламных конструкций, а также не прятаться от порывов у стен домов, поскольку с них могут упасть части фасада.