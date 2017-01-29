Жителей Алтайского края ждет похолодание до -31 градуса в понедельник

Фото: heliograph.ru

Синоптики прогнозируют морозы до - 31 градуса, а также гололедицу на дорогах в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Так, ночью в южных районах края местами пройдет слабый снег, а температура составит от 21 до 26 градусов мороза. При прояснении в северных районах столбик термометра опустится до -26...-31 градуса, а в южных - поднимется до -11...-16. Днем в регионе будут отсутствовать осадки, температура воздуха будет равна -13...-18 градусам, в южных районах ожидается потепление до -4...-9. Кроме этого, в утренние часы в крае местами будет изморозь и туман, а в течение всех суток - гололедица на дорогах.

В Барнауле в понедельник не будет осадков, утром будет изморозь и гололедица на дорогах. В темное время суток на улице будет от 24 до 26 градусов мороза, а днем - от 14 до 16.

Ветер будет дуть переменный, 2-7 метров в секунду, добавляют синоптики.