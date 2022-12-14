Жители Алтая устали работать в 2022 году и рассказали, чем они больше всего недовольны

Жители Алтайского края устали работать, а ещё недовольны карьерным ростом и зарплатой за 2022 год, сообщает «Зарплата.ру».

«Усталость испытывают 87% респондентов, при этом 72% из них были в отпуске и отдыхали за год более трёх недель», — выяснили социологи.

Карьерным ростом довольны 41% жителей Алтайского края: из них половина получила повышение до ведущих специалистов, 8% стали топ-менеджерами, а остальные выросли горизонтально — появилось больше обязанностей и возможностей для нового опыта. Профессиональными достижениями довольны 67% опрошенных.

Годовым заработком удовлетворены лишь 23% респондентов. В основном это руководители высшего и среднего звена, а вот специалисты и рабочие оценивают свой итоговый доход более негативно.

«Чаще всего своей зарплатой недовольны те, кто работает слишком мало (10-20 часов в неделю) и слишком много (более 60 часов в неделю). Наиболее удовлетворённые заработком — работающие 40 и 40-60 часов в неделю», — говорится в сообщении.

Сверхурочную работу брали 55% респондентов. Кроме того, половина всех участников опроса из Алтайского края занималась подработками.

Опрос проводили среди 1670 работающих россиян в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе у жителей Алтайского края.