Жители алтайского города расплавили большой мусорный контейнер на площадке

В Алейске горожане спалили мусорный контейнер на площадке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Город Алейск».

Местных жителей убедительно просят не выбрасывать горячую золу в пластиковые контейнеры, чтобы избегать подобных казусов.

Людям предлагают выбрасывать золу рядом с мусорной площадкой.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина «украл» лифт из многоэтажки и продал его через интернет.