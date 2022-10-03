Жители алтайского города расплавили большой мусорный контейнер на площадке
Горожан настоятельно просят не кидать горящие предметы в контейнеры, чтобы избегать подобных казусов
3 октября 2022, 16:20, Илья Звягинцев
В Алейске горожане спалили мусорный контейнер на площадке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Город Алейск».
Местных жителей убедительно просят не выбрасывать горячую золу в пластиковые контейнеры, чтобы избегать подобных казусов.
Людям предлагают выбрасывать золу рядом с мусорной площадкой.
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