Жители алтайского города расплавили большой мусорный контейнер на площадке

Горожан настоятельно просят не кидать горящие предметы в контейнеры, чтобы избегать подобных казусов

3 октября 2022, 16:20, Илья Звягинцев

В Алейске горожане спалили мусорный контейнер на площадке. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Город Алейск».

Местных жителей убедительно просят не выбрасывать горячую золу в пластиковые контейнеры, чтобы избегать подобных казусов.

Людям предлагают выбрасывать золу рядом с мусорной площадкой.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина «украл» лифт из многоэтажки и продал его через интернет.

В Барнауле мужчина украл лифт из новостройки и продал в интернете

В Барнауле мужчина украл лифт из новостройки и продал в интернете

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