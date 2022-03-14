Жители Алтайского края беспокоятся о возможном перебое в поставках лекарств

Льготники в Алтайском крае беспокоятся о возможных перебоях в поставках лекарств. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Представители регионального Минздрава разъяснили, что все контракты на поставку медикаментов заключены и поставщики выполняют свои обязательства. Основные дистрибьюторы региона отмечают, что дефицита медикаментов на данный момент нет.

Для больниц все поставки также проходят своевременно.

Ранее дефицит некоторых препаратов в регионе отмечался, однако он был создан искусственно из-за ажиотажного спроса. Ситуация быстро была урегулирована.