Жители Алтайского края на 16% чаще стали искать работу

В Алтайском крае люди стали на 16% чаще, чем в прошлом году, искать работу. Об этом рассказали исследователи сервиса hh.ru.

Больше всего соискателей в сфере «Инсталляция и сервис»: количество резюме увеличилось на 377% к прошлому году.

Также чаще стали искать работу начинающие специалисты и студенты (+80%), административный персонал (+23%), маркетологи и рекламщики (+20%), специалисты по закупкам (+15%), ИТ-специалисты (+13%), юристы (+11%), а также бухгалтеры (+10%).

Отмечается, что в некоторых сферах число соискателей уменьшилось: «Госслужба, НКО» (-75%), «Домашний персонал» (-72%), «Банки, инвестиции» (-63%), «Консультирование» (-61%), «Добыча сырья» (-53%).

Чаще всего жители Алтайского края ищут работу в профессиональных сферах «Продажи» (14% резюме), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (6%), «Производство», «Бухгалтерия» и «Рабочий персонал» (по 4%).