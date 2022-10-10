Жители Алтайского края нашли в лесу свалку «копчёных» вещей
Погорельцы не стали «заморачиваться» и вывалили мусор неподалёку от дороги
10 октября 2022, 09:55, Илья Звягинцев
В Алтайском крае семья во время прогулки по лесу наткнулась на очередную свалку. Об этом они рассказали в сообществе Barnaul22.
Кучу мусора обнаружили у садоводства «Сосняк» со стороны села Зудилово. Автор сообщения отметил, что по вещам видно, что они принадлежали погорельцам, поскольку на них есть следы пожара.
Люди не стали «заморачиваться» и выбросили кучу мусора рядом с дорогой. Среди отходов есть предметы мебели, вещи и прочий бытовой мусор.
Ранее сообщалось, что рубцовчанин поймал стеснительного ассенизатора, который сливал отходы рядом с жилыми домами.
Комментарии
Новости партнеров