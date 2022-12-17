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Жители Алтайского края получили свыше 3,5 млрд рублей в виде компенсаций и субсидий на оплату ЖКУ

Поддержку оказывают как с государственного уровня, так и из регионального и местных бюджетов

17 декабря 2022, 08:32, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В 2022 году жители Алтайского края получили более 3,5 млрд рублей в виде компенсаций и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает «Алтайская правда», об этом рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина.

Господдержку оказывают всем гражданам, у которых уровень дохода ниже прожиточного минимума, а также жителям края, которые входят в льготные категории. Так, малоимущим оказывают помощь с оплатой ЖКУ, тогда как льготникам выдают компенсации из регионального бюджета.

Дополнительно, независимо от доходов и льготного статуса, гражданам также могут выдать компенсацию из местного бюджета. При этом все три меры не исключают друг друга — один человек может получать как субсидию с государственного уровня, так и обе компенсации.

В 2022 году 81 тысяча малоимущих граждан и семей получили субсидию на общую сумму 1,5 млрд рублей, 226 тысяч льготников — компенсацию из краевого бюджета на сумму около 2 млрд рублей и ещё 130 тысяч человек — муниципальную компенсацию на 139 млн рублей.

Комментарии 6

  • Показатель уровня жизни людей в Алтайском крае. А звучит, как достижение.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Они нам на хрен не нужны. Установите ПОКА все минималки и пособия в 50 000 рублей, пенсии в 70 000 рублей, зарплату по 150 000рублей как по ООН, кредиты по 1%, %по вкладам 25%, наценки на товары 5%.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Если бы неолиберальный правящий режим прекратил свои аферы и макли с ценами и тарифами для получения себе дополнительных налогов с граждан и бизнеса, вызывающими сумасшедший ручной умышленно накручивающийся рост цен и тарифов для ограбления всего народа то и эти нищенские подачки нам не нужны.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Чтобы получить эту тыщу надо пройти 7 кругов ада. Старикам вообще нЕ реально записаться в МФЦ - только электронная очередь через Алину, естественно со смартфонов.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Можно просто прийти в МФЦ. Без записи. В живую очередь. Да, сотрудники у стойки информации при этом кривят рожи. Смотрят на посетителей, как солдат на вошь. Но этот момент можно пережить. Просто приходите и говорите, что вы хотите написать заявление. Не когда-то там, а именно сейчас. Берете талончик и сидите в очереди. В МФЦ на пр.Ленина,179 всё заняло минут 30.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Что значит "люди получают доход ниже прожиточного минимума"? Это как вообще? Т.е. есть сумма денег, на которую можно "прожить" в течение месяца. А человек получает еще меньше этой суммы? Мдааа, догнали Португалию по ВВП...
    19 декабря, Гость   Ответить
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