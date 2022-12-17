Жители Алтайского края получили свыше 3,5 млрд рублей в виде компенсаций и субсидий на оплату ЖКУ

Поддержку оказывают как с государственного уровня, так и из регионального и местных бюджетов

17 декабря 2022, 08:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

В 2022 году жители Алтайского края получили более 3,5 млрд рублей в виде компенсаций и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает «Алтайская правда», об этом рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина.

Господдержку оказывают всем гражданам, у которых уровень дохода ниже прожиточного минимума, а также жителям края, которые входят в льготные категории. Так, малоимущим оказывают помощь с оплатой ЖКУ, тогда как льготникам выдают компенсации из регионального бюджета.

Дополнительно, независимо от доходов и льготного статуса, гражданам также могут выдать компенсацию из местного бюджета. При этом все три меры не исключают друг друга — один человек может получать как субсидию с государственного уровня, так и обе компенсации.

В 2022 году 81 тысяча малоимущих граждан и семей получили субсидию на общую сумму 1,5 млрд рублей, 226 тысяч льготников — компенсацию из краевого бюджета на сумму около 2 млрд рублей и ещё 130 тысяч человек — муниципальную компенсацию на 139 млн рублей.