Жители алтайского посёлка Украинский рассказали, как идут бои с грязью

В Алтайском крае жительница посёлка Украинский пожаловалась в паблике «Барнаул 22» на бездействие представителей сельской и районной властей.

«Хочу предать огласке то, что творится у нас в Косихинском районе. Так дальше просто невозможно! Глава поселкового совета не реагирует на просьбу отремонтировать дорогу на улице, где проживают в основном пенсионеры и дети. Зимой улица не чистится, весной и осенью грязь по колено, но отсыпают совершенно другие улицы», — рассказала местная жительница.

Фото: vk.com/barneos22

Сельчанка обратилась к профильным ведомствам с просьбой проверить, куда «делись выделенные деньги на засыпку дорог».

«Пишу в нашу администрацию Косихинского района, а там сплошные отговорки: ваш щебень был высыпан то на одну улицу, то на другую. Жители желают разобраться в происходящем», — подчеркнула женщина.

Ранее власти Алтайского края пообещали отремонтировать «грязную дорогу», с которой переворачивались машины.