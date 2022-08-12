Жители алтайского села боятся остаться без воды из-за сноса единственной колонки

Жители алтайского села Сохарево боятся остаться без воды из-за сноса единственной колонки. Об этом они рассказали в сообществе Barnaul22.

«В 2021 году работники водоканала сообщили нам о сносе колонки. О точных сроках ни тогда, ни сейчас ничего не говорится. На вопрос о том, как мы будем без воды, нам сказали, что колодец оставят. Но он находится через дорогу (трасса федерального значения с интенсивным движением)», — рассказали местные жители.

Автор сообщения добавил, что перекрыть трассу, для того чтобы провести водопровод, никто не даст, а для того чтобы пробурить его под дорогой, нужно собирать очень много бумаг.

При этом в водоканале сельчанам ответили, что колонку перенесут на сторону домов, но никаких точных сроков не назвали.