Жители алтайского села пожаловались на то, что им не строят обещанный мост

Жители села Староалейского в социальных сетях пожаловались на то, что им не строят обещанный мост. Пост с жалобами людей опубликовали в сообществе «В курсе 22».

Каждую весну одна из улиц села превращается в реку, а ходить людям приходится по сооружению из поддонов. Сельчанам пообещали построить мост, но строительство, по словам местных жителей, до сих пор не началось.

Автор сообщения отмечает, что деньги на мост выделены, а начать строительство им обещали, когда сойдёт вода, но работы до сих пор не ведут.

Сельчане обратились в прокуратуру, где, по их словам, пообещали начать проверку.