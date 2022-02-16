Жители алтайского села вторую неделю живут без водоснабжения

Несколько сотен человек в селе Мичуринском Хабарского района вторую неделю живут без воды. 6 февраля возле одного из домов прорвало трубу, после чего в населённом пункте начались проблемы с водоснабжением.

Как сообщают “Вести Алтай“, 8 февраля местный МУП раскопал яму, которая с потеплением наполнилась водой. Жидкость откачали, трубу починили, но радоваться жителям пришлось недолго. Через день вновь произошёл прорыв.

В местном МУПе рассказали, что всё необходимое для ремонта уже закуплено, теперь осталось найти технику для проведения работ. Местный трактор не может выкопать яму нужной глубины.

Сельчане, которые ранее откачивали воду из ямы, будут делать это снова.

Детский сад в селе уже не работает, а в школе короткий день. Для хозяйственных нужд жители топят снег.