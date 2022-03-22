Жители барнаульской многоэтажки пытаются сменить ЖСК на управляющую компанию из-за ряда нерешенных проблем дома

Жители барнаульской многоэтажки по адресу ул. Попова, 194, пытаются сменить ЖСК на управляющую компанию, но не могут этого сделать. Об этом сообщает «Толк».

Люди жалуются на руководителя ЖСК. Горожане подозревают, что в подвале стоит вода, потому что из него исходит неприятный запах. На чердаке, по их мнению, могут находиться трупы животных. Также жильцы многоэтажки страдают от нашествия муравьёв.

Кроме того, недовольны люди и состоянием подъездов, в которых ремонт, по их словам, не делали 20 лет.

Пенсионерка, проживающая в доме, заявила о том, что управляющий ЖСК требовал с неё деньги за парковку и за ремонт коридора. Она обратилась в прокуратуру. Суды идут уже два года.

По словам управляющего ЖСК, оценку его действиям могут дать только жильцы дома. Он уверен в том, что недовольны его работой недоброжелатели.

Мужчина добавил, что он хотел бы заняться ремонтом подъездов, но не может, потому что отвлекается на суды.