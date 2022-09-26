Жители Бийска недовольны благоустройством нового бульвара
Люди возмущены тем, что коммунальщики спилили много деревьев и не установили урны
26 сентября 2022, 16:56, Илья Звягинцев
Жители Бийска оценили благоустроенный бульвар за Дворцом культуры. В ходе «народной инспекции» люди отметили как минусы, так и плюсы общественного пространства.
Горожане остались довольны тем, что количество входов на бульвар увеличилось. Так же тем, кто успел прогуляться, понравилось новое освещение.
К одному из главных минусов люди отнесли отсутствие урн. Мусор кидают где попало, после чего его разносит по всему парку.
Ещё один минус — срубленные деревья. Люди недовольны тем, что из-за отсутствия растительности по парку «гуляет» пыль, пишет «Бийский рабочий».
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