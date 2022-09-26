Жители Бийска недовольны благоустройством нового бульвара

Жители Бийска оценили благоустроенный бульвар за Дворцом культуры. В ходе «народной инспекции» люди отметили как минусы, так и плюсы общественного пространства.

Горожане остались довольны тем, что количество входов на бульвар увеличилось. Так же тем, кто успел прогуляться, понравилось новое освещение.

К одному из главных минусов люди отнесли отсутствие урн. Мусор кидают где попало, после чего его разносит по всему парку.

Ещё один минус — срубленные деревья. Люди недовольны тем, что из-за отсутствия растительности по парку «гуляет» пыль, пишет «Бийский рабочий».