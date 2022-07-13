Жители Бийска пожаловались на мерзкий запах, заполняющий улицы города по вечерам

Жители Бийска в последние два дня стали ощущать резкий неприятный запах, который распространяется по улицам города вечерами. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Ранее на вонь жаловались жители района АБ, то на этот раз зловоние донеслось даже до Табачки. Многие решили на ночь открыть окна, чтобы проветрить помещения, но вместо комфортной прохлады получили неприятный запах, проникающий в их дома.

Представители Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию и заявили, что никаких жалоб от жителей города они не получали.

Ведомство готово проверить состояние воздуха в городе, но для этого горожане должны направить официальное обращение.