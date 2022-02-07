Жители Бийска пожаловались на клинику, которая отказалась принимать больного ребенка
Горожане недовольны работой стоматологической поликлиники и отмечают, что проблемы здесь возникают периодически
Жители Бийска пожаловались на работу стоматологической поликлиники. По словам одной из горожанок, она не смогла попасть на приём с ребёнком, которому нужна была помощь.
В сообществе ”112 bsk” женщина рассказала, что у неё не получилось взять талон на приём через “Госуслуги”. Когда она пошла разговаривать с врачом, регистратор едва не нажала тревожную кнопку.
В комментариях под постом бийчане присоединились к жалобам горожанки. Люди посоветовали ей готовиться к официальному обращению в Минздрав.
По словам комментаторов, проблемы с записью на приём через “Госуслуги“ возникают постоянно, а талоны не появляются на сервисе в обозначенное время.