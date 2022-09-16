Жители двух Алтаев стали чаще брать кредиты наличными

Спрос на потребительские кредиты в Алтайском крае и Республике Алтай растет, сообщает ВТБ. Так, с начала года жители двух Алтаев взяли в банке более 10 тыс. кредитов наличными на 5 млрд рублей. При этом в августе оформили 1,5 тыс. кредитов на 900 млн рублей, что на 30% выше, чем в июле.

«Вслед за снижением Банком России ключевой ставки кредитные организации предлагают все более выгодные условия кредитования, что стимулирует жителей региона реализовывать отложенный спрос, совершая крупные покупки. Также в августе традиционно возрастает потребительская активность перед началом учебного и делового сезона», — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым.