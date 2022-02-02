Жители многоквартирного дома в Новоалтайске лишились всех электроприборов из-за скачка напряжения
Проблема с проводкой в доме существует уже не один год, но решить её не получается
Жители многоквартирного дома по адресу Анатолия, 37, в Новоалтайске разом остались без электротехники из-за скачка напряжения. Об этом люди рассказали в сообществе Barnaul22.
По словам жильцов, проблемы с электричеством беспокоят людей уже не первый год. В щитовой на первом этаже нет предохранителей, периодически мигает свет и происходят замыкания. В щитовой на пятом этаже из-за протечки воды происходил пожар.
“Управляющая компания “ЖЭУ-2” игнорирует обращения жителей прислать специалиста для составления актов сгоревших электробытовых приборов”, — сказано в сообщении.
После массового перегорания техники люди решились обратиться в прокуратуру.
Ранее на проблему с проводкой пожаловались жители двухэтажного дома в селе Озерки. Из-за протекающей крыши люди боятся замыкания, которое может привести к пожару.