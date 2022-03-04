Жители поселка под Новоалтайском не могут добиться подключения новых домов к воде

Жители посёлка Рассвет в Новоалтайске не могут добиться подключения своих домов к центральному водопроводу. Люди рассказали, что техническая возможность для этого есть, но не все готовы платить за врезку.

Местная жительница рассказала «Толку» о том, что купила недавно построенный дом в ноябре почти за 5 млн рублей. До сих пор центрального водопровода здесь нет. По словам женщины, люди пользуются скважинами, но вода из них идёт с песком, а напор очень слабый. В аналогичной ситуации оказались жители ещё 12 домов.

За подключение к водопроводу просят 10,4 тысячи рублей, за опрессовку и герметизацию — 2,8 тысячи.

Константин Железняк, которого называют застройщиком, но сам он утверждает, что является частным лицом, удивлён тем, что собственники не хотят платить за подключение к воде. По его словам, все необходимые от него процедуры он провёл.

В то же время человек, который арендовал землю, где стоят дома, отметил, что все коммуникации в посёлке готовы и остаётся только сделать врезку. Судить о том, кто должен платить за это, мужчина не решился.

Председатель комитета по ЖКХ, энергетике, транспорту и строительству администрации Новоалтайска Владимир Бодунов заявил, что впервые слышит об этой проблеме. По его словам, жители к нему не обращались.