Жители России назвали предпенсионный возраст одним из лучших для путешествий

Жители России назвали самый лучший возраст для путешествий, отметив, что отправляться в поездку оптимально в период с 40 до 60 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Biletix.

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Идея отправляться в путешествия в возрасте 40-60 лет принадлежит большинству опрошенных экспертами женщин. Мужчины заняли другую позицию: по мнению 34% респондентов туристические поездки будут самыми приятными в период от 25 до 45 лет.

Не видят препятствий для путешествий в пенсионном возрасте абсолютное большинство участников опроса – 98%. Туристическую активность люди при достижении планки в 60 лет снижать не планируют.

О том, что ездить придется меньше – по причине ухудшения здоровья или сокращения доходов, – сказали лишь 2% опрошенных. Пенсионный возраст сочли лучшим для путешествий 38% респондентов старше 60 лет.

Наиболее активно путешествуют последние три года туристы, возраст которых составляет 30-35 лет. Доля таких любителей – 17%. В исследовании Biletix участие приняли свыше двух тысяч человек.