Жители Рубцовска: когда и сколько денег потрачено на ремонт этой улицы?

Центр города Рубцовск, ул. Алтайская - проездная улица с одного конца города в другой. Состоянием дороги возмущен автор видео, сообщается в интернет-сообществе "Барнаул22".

"Сказать что нет асфальта ничего не сказать. Возникает вопрос, куда можно обратиться для получения информации, когда выделялись деньги на ремонт этого участка", - говорится в сообщении.