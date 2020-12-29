Жители якутского села остались без продуктов на Новый год

Жители села Хатыннах в Якутии рассказали о проблемах с поставками продуктов перед Новым годом. На вертолетные поставки денег у перевозчиков нет, но чиновники заявляют, что решают вопрос, пишет "Сибирь. МБХ. Медиа".

"Автозимник еще не открылся, а на "Буране" нужно ехать 5-6 часов. Вы представьте себе, что будет с фруктами и овощами (купленными не за копейки) в минус 40 градусов, когда мы их будем везти 5-6 часов по морозу!" – жалуются жители отдаленных населенных пунктов.

Заместитель министра сельского хозяйства Василий Афанасьев заявил, что до 29 декабря продукты будут доставлены в магазины, но пока сельчанам приходится смотреть на пустые полки местных "супермаркетов".

Ранее amic.ru писал о том, что салат селедка под шубой за год подорожал на 8%, а самым дешевым он оказался в Бийске.