Жительница Алтая убила супруга из-за угара от сгоревшей на сковороде пищи

В Алтайском крае женщину будут судить за убийство супруга, забывшего убрать сковороду с едой, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл днём 22 августа 2022 года в одном из сёл Мамонтовского района. Находящиеся в состоянии опьянения супруги поссорились, из-за того что «мужчина включил сковороду и забыл о ней, в результате чего пища сгорела, а в доме появился угар».

«Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемая сначала сковородой нанесла удар по голове супруга, а затем, взяв кухонный нож, нанесла ему не менее двух ударов в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 38-летний потерпевший скончался во дворе дома», — рассказали в ведомстве.

42-летняя сельчанка признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.