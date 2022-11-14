Жительница Алтая убила супруга из-за угара от сгоревшей на сковороде пищи

Женщина кухонным ножом нанесла мужу не менее двух ударов в область жизненно важных органов

14 ноября 2022, 17:05

В Алтайском крае женщину будут судить за убийство супруга, забывшего убрать сковороду с едой, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл днём 22 августа 2022 года в одном из сёл Мамонтовского района. Находящиеся в состоянии опьянения супруги поссорились, из-за того что «мужчина включил сковороду и забыл о ней, в результате чего пища сгорела, а в доме появился угар».

«Конфликт перерос в драку, в ходе которой обвиняемая сначала сковородой нанесла удар по голове супруга, а затем, взяв кухонный нож, нанесла ему не менее двух ударов в область жизненно важных органов. От полученных телесных повреждений 38-летний потерпевший скончался во дворе дома», — рассказали в ведомстве.

42-летняя сельчанка признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

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