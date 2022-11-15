Жительница Барнаула поборется за звание самой красивой офисной сотрудницы 2022 года

Сотрудница ОАО «РЖД» из Барнаула Екатерина Рощихина примет участие в финале конкурса красоты «Мисс Офис — 2022». Всего — 30 финалисток со всей России и зарубежья, но только одна получит главный приз — 3 000 000 рублей.

19 ноября, в рамках финального шоу, прекрасные офисные сотрудницы продемонстрируют свои лучшие качества: зрителей ожидают пять конкурсных выходов участниц, среди которых самопрезентация, интеллектуальный, спортивный и творческий конкурсы, а также арт-дефиле.

Оценивать красоту и деловые качества участниц будут Егор Дружинин — председатель жюри, заслуженный артист РФ, актёр, кинорежиссёр и хореограф; Илья Бачурин — продюсер кино и телевидения; Алексей Ягудин — фигурист, заслуженный мастер спорта России; Иван Чуйков — телеведущий, актёр, шоумен; Ирина Астахова — поэт; Матвей Зубалевич — актёр, продюсер, сценарист; Лена Катина — певица, бывшая участница группы «Тату»; Маша Янковская — художник; Сергей Александрович Бобриков — генеральный директор компании «Комус»; Евгения Касатова — обладательница титула «Мисс Офис — 2022».