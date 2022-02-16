Жительница Бийска обвинила врачей скорой помощи в безделье, но не получила поддержки от горожан

Жительница Бийска в социальных сетях решила выразить своё недовольство работой сотрудников скорой помощи, но не получила поддержки. Ответили ей не только горожане, но и сами врачи.

В сообществе “Инцидент Бийск” горожанка опубликовала видео, на котором скорая помощь стоит у здания школы. Вид стоящей машины так возмутил женщину, что она обвинила медиков в безделье.

“Три часа ждали скорую, которая у нас и трёх минут не пробыла. Не соизволили даже предложить в больницу поехать. Были без масок. А теперь стоят, прохлаждаются у школы. Ждёшь их, ждёшь часами, а их нет! Потому что “курят бамбук”, — гневно выпалила бийчанка.

В комментариях под постом горожане отметили, что женщина, судя по всему, не совсем понимает специфику работы медиков. Также люди рассказали свои истории о том, как они вызывали скорую помощь. Большинство пользователей поблагодарили врачей за их непростую работу.

Помимо обычных горожан, в комментарии заглянули и медики.

“Вы не были по ту сторону скорой помощи и не знаете, что мы делаем и как мы делаем. Что-то зависит от нас, что-то — от диспетчерской. Как только вызов приходит на планшет, вы думаете, мы стоим, курим и размышляем о том, ехать к вам или нет? Всё это регламентировано по времени, а если и задержались к вам, то по одной простой причине: есть вызовы, где людям необходима экстренная медпомощь”, — написала сотрудница скорой.

Были среди комментаторов и пользователи, которые встали на сторону возмущённой женщины, но большая часть сообщений оказалась направлена в поддержку медиков.