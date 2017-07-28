Жительница Калужской области осквернила братскую могилу

Что подвигло девочку на такой поступок, пока не ясно

28 июля 2017, 20:04

Жительница поселка Трубино Жуковского района Калужской области опубликовала в сети Instagram фотографии, на которых она позирует в развязных позах на братской могиле советских воинов-освободителей, которая находится на сельском кладбище. Об этом пишет kaluganews.com.

Личность девушки уже установлена. Ей 17 лет и она живет в этом самом поселке, где и была проведена фотосессия.

Как сообщается, девушка растет в полной семье. О матери подростка поступают только хорошие отзывы, отец иногда злоупотребляет алкогольными напитками. Что подвигло девочку на такой поступок, пока не ясно.

Комментарии
    Новости партнеров