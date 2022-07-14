Жительница поселка Южный пожаловалась на разрушенную детскую площадку, которую построили в прошлом году. Пост она опубликовала в сообществе «Черный список Барнаул».

«Большинство качелей уже переломано (еще и года не прошло). Песок в песочницы администрация поселка так и не завезла, а уже середина лета. Песочницы стоят классные с крышками от животных, но так как песка там нет, то дети развлекаются, закрывая в этих коробах, друг друга, развлечение, скажем прямо, не безопасное», — посетовала местная жительница.

Женщина возмущена тем, что при проектировании детской площадки не учли тот факт, что подростки будут ее ломать, а также недовольна родителями, которые позволяют своим детям разрушать общественные пространства.

Автор поста выразила надежду на то, что до зимы на площадку хотя бы завезут песок.