Жительница Тальменки стала интернет-звездой в конкурсе «Спасибо интернету»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги ежегодного конкурса «Спасибо интернету». В тройку победителей в номинации «Я — интернет-звезда» вошла жительница посёлка Тальменка Алтайского края Нина Рожаева. В конкурсной работе пенсионерка изложила историю своей известности и дружбы с интернетом.

Нина Рожаева до выхода на пенсию больше сорока лет проработала учителем географии в местной школе. Одно из её любимых хобби — путешествия. Нина Николаевна побывала в двадцати странах Европы, Африки, Индии, Скандинавии и других популярных туристических местах. Жителям края она стала известна после сюжета краевого телевидения «Пенсионерка — путешественница» и победы в местном телевизионном конкурсе «Народный герой». После этого учительница из сельской глубинки получила признание и в интернете. Сегодня у неё больше 500 друзей в «Одноклассниках» из самых разных регионов страны.

«На своей страничке в „Одноклассниках“ я выставляю много фоторепортажей о событиях в посёлке, публикую заметки из прошлых поездок, краеведческие наработки. Также размещаю творческие, живописные работы, придумываю викторины и поощряю подарками победителей. На сайт захожу ежедневно, потому что темы для обсуждения с друзьями есть всегда», — говорит Нина Рожаева.

Нина Рожаева / Фото из личного архива

Победителями конкурса «Спасибо интернету» в разных номинациях стали пенсионеры из Нижегородской, Волгоградской, Брянской, Тюменской и других регионов страны. Большинство работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Всего на конкурс подали больше 5000 заявок.

«В Алтайском крае интерес к цифровым технологиям у старшего поколения очень высокий. Мы ежегодно поддерживаем различные курсы компьютерной грамотности, поэтому видим активность пенсионеров и их стремление быстрее освоить интернет. Особенно в этом нуждаются жители старшего возраста из удалённых от городов и районных центров сёл и деревень», — отметил директор Алтайского филиала «Ростелекома» Сергей Лавренюк.

Конкурс проходит при поддержке РАЭК и АНО «Цифровая экономика». Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

Добавим, с 2015 года участниками конкурса стали 29 тысяч пенсионеров из 79 регионов России. В 2022 году активно проявили себя участники старше 90 лет: 12 человек из восьми регионов, в том числе четверо из Санкт-Петербурга, жительница Кургана (98 лет), две участницы с Сахалина, одной из которых в апреле 2022 года исполнилось 100 лет.

ПАО «Ростелеком»