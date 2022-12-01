Жительницу Барнаула оштрафовали за маты в школьном чате
На судебном заседании женщина раскаялась в содеянном и призналась, что не сдержала эмоции
1 декабря 2022, 15:29, Илья Звягинцев
Жительницу Барнаула оштрафовали за маты в школьном чате. Об этом рассказали в управлении юстиции Алтайского края.
Горожанка отправила в школьный чат сообщение с нецензурной бранью, которое было направлено в адрес одной из одноклассниц её дочери.
«Тем самым она совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», — сказано в сообщении.
На суде женщина признала свою вину и заявила о том, что она просто не сдержалась.
Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.
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