Жительницу Барнаула оштрафовали за маты в школьном чате. Об этом рассказали в управлении юстиции Алтайского края.

Горожанка отправила в школьный чат сообщение с нецензурной бранью, которое было направлено в адрес одной из одноклассниц её дочери.

«Тем самым она совершила правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ — оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», — сказано в сообщении.

На суде женщина признала свою вину и заявила о том, что она просто не сдержалась.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей.