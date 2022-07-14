Жителя Алтая осудили за пьяную езду по селу на американском погрузчике

В Алтайском крае мужчину приговорили к реальному сроку заключения за управление спецтехникой в состоянии опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Житель села Целинное ездил по улицам, создавая опасность для других участников движения и пешеходов.

«В мае 2021 года, будучи лишенным права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения управлял погрузчиком марки „BOBCAT S 18“», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что ранее сельчанина трижды судили за аналогичные преступления. В итоге мужчину отправили на 6 месяцев в колонию общего режима.