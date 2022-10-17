Жителя Хабаровска ошибочно призвали третий раз за месяц
Ещё после первой повестки мужчина подумал, что это какое-то недоразумение
В Хабаровске военкомат настойчиво пытается призвать не служившего в армии мужчину с плохим зрением, сообщает региональный ОНФ.
После вмешательства общественников повестку аннулировали. И тут же вручили вторую.
«Мужчина был уверен, что это какое-то недоразумение и прибыл в военкомат, откуда его отправили в военную часть. Там посмотрели его документы, сказали: „Нам такие не нужны“ и отправили назад в Хабаровск», — говорится в сообщении.
В военкомате с мужчины взяли объяснительную и выдали третью повестку на 20 октября. После этого он обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему после первого раза должны были поставить отметку о негодности.
«Мы задаём вопрос: зачем призывать третий раз, если два раза в разных воинских частях отправили домой?» — недоумевают общественники.
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