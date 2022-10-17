Жителя Хабаровска ошибочно призвали третий раз за месяц

В Хабаровске военкомат настойчиво пытается призвать не служившего в армии мужчину с плохим зрением, сообщает региональный ОНФ.

После вмешательства общественников повестку аннулировали. И тут же вручили вторую.

«Мужчина был уверен, что это какое-то недоразумение и прибыл в военкомат, откуда его отправили в военную часть. Там посмотрели его документы, сказали: „Нам такие не нужны“ и отправили назад в Хабаровск», — говорится в сообщении.

В военкомате с мужчины взяли объяснительную и выдали третью повестку на 20 октября. После этого он обратился в военную прокуратуру, где сказали, что ему после первого раза должны были поставить отметку о негодности.

«Мы задаём вопрос: зачем призывать третий раз, если два раза в разных воинских частях отправили домой?» — недоумевают общественники.

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