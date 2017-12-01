Жителя Новосибирска будут судить за убийство с помощью рапиры

Фото: guns.allzip.org

Жителя Новосибирска обвиняют в убийстве рапирой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Уточняется, что инцидент произошел 18 июля 2017 года. Обвиняемый, будучи пьяным, вступил в перепалку с жильцом одного из домов в Дзержинском районе Новосибирска.

В прокуратуре сообщают, что ссора переросла драку, во время которой 35-летний обвиняемый дважды ударил рапирой пострадавшего в область груди, а после этого покинул место происшествия.

Раненый мужчина позднее скончался.

В сообщении отмечается, что перед ссорой обвиняемый вместе с друзьями искал тайники-закладки наркотиков, чем и вызвал недовольство мужчины, с которым вступил в схватку.