Жителя Новосибирска будут судить за убийство с помощью рапиры
Инцидент произошел летом текущего года
1 декабря 2017, 18:48
Фото: guns.allzip.org
Жителя Новосибирска обвиняют в убийстве рапирой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Уточняется, что инцидент произошел 18 июля 2017 года. Обвиняемый, будучи пьяным, вступил в перепалку с жильцом одного из домов в Дзержинском районе Новосибирска.
В прокуратуре сообщают, что ссора переросла драку, во время которой 35-летний обвиняемый дважды ударил рапирой пострадавшего в область груди, а после этого покинул место происшествия.
Раненый мужчина позднее скончался.
В сообщении отмечается, что перед ссорой обвиняемый вместе с друзьями искал тайники-закладки наркотиков, чем и вызвал недовольство мужчины, с которым вступил в схватку.
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