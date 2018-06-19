Жителя Петербурга оштрафовали на 35 тысяч рублей за кражу кошки

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал подозреваемого в краже кошки породы мейн-кун, сообщается на сайте городской прокуратуры.

"Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга признал Алексея Рыкалина виновным в совершении этого преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 8 апреля 2018 года Рыкалин из выставочной палатки комплекса "Экспофорум" тайно похитил кошку по имени Евангелиста, чем причинил хозяину значительный материальный ущерб.

Сотрудниками полиции похищенная кошка обнаружена по месту жительства подсудимого и в дальнейшем возвращена хозяину.