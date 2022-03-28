Жителям Алтайского края предлагают бесплатно проверить точность домашних тонометров

Жителям Алтайского края в рамках акции «Будь уверен! Будь здоров!» предлагают проверить на точность домашние тонометры. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«С 6 по 8 апреля Центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай (Барнаул, улица Петра Сухова, 4а) будет вести приём граждан для бесплатного проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением», — сказано в сообщении.

В рамках акции специалисты не только укажут на неисправность гаджета, но и подскажут, как их исправить.

Отмечается, что с 2018 года люди смогли проверить более 16 тысяч тонометров. Оказалось, что около 10% из них показывают неточные результаты.