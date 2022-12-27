Жителям Алтайского края рассказали, как будут работать отделения «Почты России» в праздники

На новогодних каникулах у почтовых отделений будет три выходных

27 декабря 2022, 13:50, Никита Черников

Фото: amic.ru

В Алтайском крае график работы отделений Почты России изменится в новогодние праздники, сообщили на официальном сайте Барнаула.

31 декабря отделения по всему региону будут работать на час меньше, 1, 2 и 7 января станут выходными, а 3, 4, 5, 6, 8 и 9 числа работа будет вестись в обычном режиме.

«Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании», — говорится в сообщении.