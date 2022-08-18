Жителям Алтайского края рассказали, как защитить погреба от пожаров

В управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ напомнили о правилах безопасности при эксплуатации погреба. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«При оборудовании погребов необходимо позаботиться о противопожарной защите. Деревянные конструкции, находящиеся в погребах, рекомендуется подвергнуть противопожарной обработке. Не накапливайте в помещении мусор, ненужную тару, солому, другие легковоспламеняющиеся вещества и предметы», — говорится в сообщении.

Если в погребе есть электрическое освещение, то периодически нужно проверять состояние проводки. Если освещения нет, то пользоваться нужно только безопасными источниками светами — свечи, керосиновые лампы и прочее в этом случае недопустимы.

«В погребах возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен. Поэтому перед спуском в погреб надо тщательно проветрить его. При обнаружении в погребе человека без сознания ни в коем случае не нужно самому спускаться вниз. Как можно скорее позвоните на единый номер вызова экстренных служб 112», — добавили в ведомстве

Напомним, что в ближайшие дни в Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность.