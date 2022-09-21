Жителям Алтайского края стоит одними из первых в Сибири ждать снег

Метеорологи рассказали, каким регионам Сибири стоит одними из первых ждать снег. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что 28-29 сентября в Западной Сибири ожидается похолодание.

Заморозки, а вместе с ними и осадки в виде первого снега арктический циклон принесёт на Алтай, в Кузбасс, а также в Томскую и Новосибирскую области.

Отмечается, что дневная температура в обозначенных регионах может держаться около нуля градусов, пишет IncNews.