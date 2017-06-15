Жителям Москвы советуют не ходить к мощам Николая Чудотворца по субботам

Жителям Москвы и Подмосковья рекомендовано не ходить к мощам Николая Чудотворца по субботам из-за наплыва верующих из регионов. Об этом говорится на официальном сайте принесения мощей.

"В связи с тем, что большое количество паломников из регионов прибывает для поклонения мощам святителя Николая Чудотворца по субботам, рекомендуем жителям Москвы и Подмосковья выбирать для паломничества любые другие дни, кроме субботы", - говорится в сообщении.

За две с половиной недели почти 500 тысяч человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.