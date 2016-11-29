Живая вода: в чем польза питьевой воды "Волчихинских напитков"

Фото: corallive.ru

От полутора до трех литров — столько воды в день должен выпивать человек в зависимости от своего веса. Не чая-кофе-сока-газировки, а именно чистой питьевой воды. Жизнь без воды невозможна, но мы даже не замечаем, как сильно она влияет на нас. От воды зависит не только состояние здоровья и внешний вид, но даже настроение. Человек, который пьет мало воды, чувствует усталость, раздражительность, апатию.

Но и вода бывает разной. То, что мы пьем из крана, может значительно отличаться по своему химическому составу от воды из источников.

Чтобы не просто утолять жажду, а насыщать организм полезными элементами, выбирайте продукт алтайской компании "Волчихинские напитки". Эта вода разливается на северном склоне древней долины реки Касмалы, у источника, который берет свое начало на Алтае.

Очистка только механическим способом, через натуральные фильтры, без какой-либо химической обработки. Вы действительно пьете воду такой, какой ее создала природа.

Фото: rusgaz-ufa.ru

Откуда мы это знаем? Заключение о качестве сделали эксперты сибирского отделения Российской Академии наук — Института водных и экологических проблем.

Уровень естественной минерализации соответствует рекомендуемым параметрам Всемирной организации здравоохранения. Высоко воду оценили и по сбалансированному макро- и микрокомпонентному составу. Ее можно не только пить без ограничения, но и использовать для приготовления любой пищи.

В воде есть необходимый для формирования основного вещества костей и хрящей кремний. Кстати, благодаря этому элементу вода дольше остается свежей.

Но самое главное, что исследование образцов воды из скважины водозабора ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод" показало: в ней нет нанобактерий, а процент содержания нитратов ничтожно мал.

Компания "Волчихинские напитки" работает уже более 80 лет. За качество производимой воды, пива, лимонадов краснеть не приходится, потому что высокое качество и отменный вкус напитков — главный принцип работы.

Узнайте легенду Касмалинской воды.

ЗАО "Волчихинский пивоваренный завод": Алтайский край, с. Волчиха, ул. Калинина, 26

Приемная: тел. (факс): (38565) 2-17-03

Отдел продаж: (38565)20291, 2-21-93

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