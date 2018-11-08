Живущий на прожиточный минимум Саратовский депутат похудел на 6 килограммов

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Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко похудел почти на шесть килограммов за две недели из-за недоедания в результате эксперимента — парламентарий решил питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц. В основном депутат ест крупы, овощи и отказывается от еды в самолете, передает ТАСС.

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Напомним, депутат решил попробовать питаться на 3,5 тысячи рублей — примерная стоимость продуктовой корзины в регионе — после инцидента с областным министром занятости, труда и миграции Натальей Соколовой. Ее уволили из-за слов о том, что нужно покупать для того, чтобы уложиться в ежемесячный прожиточный минимум — 7,99 тысячи рублей. Видео с рекомендациями министра появилось на Youtube, на нем Соколова заявляла, что "возможно прожить на прожиточный минимум" — "макарошки все время стоят одинаково". На видео она общалась с Бондаренко.

"Я весил 94 килограмма на старте моего эксперимента, ровно две недели назад. Сейчас вешу 88 килограммов с небольшим, похудел", — цитирует агентство слова депутата.

Бондаренко отметил, что питается в основном крупами и овощами. Он добавил, что "завтрак состоит из 1,5 яиц, обед из гречки или щей без мяса".

В данный момент парламентарий находится в командировке в Хакассии, где все еще соблюдает диету и готовит себе сам, поскольку живет в съемной квартире. При этом депутат отметил, что отказался от еды в полете.

"Чтобы не нарушать чистоту эксперимента, в полете, который занял 4,5 часа, я был вынужден отказаться от еды и пил только воду", — подчеркнул Бондаренко.