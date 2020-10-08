Живые концерты в российских барах предложили запретить до конца года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в барах и кафе до конца 2020 года на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

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Общество В Роспотребнадзоре признали, что ситуация с COVID-19 в России усложняется

Письмо с инициативой парламентарий направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает телеканал RT. По его мнению, в небольших замкнутых помещениях создаются идеальные условия, которые только способствуют распространению инфекции.

Депутат предложил рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых концертов в помещениях, которые предназначены для оказания услуг общепита.

Как ранее сообщил amic.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России усложняется ситуация с коронавирусом. По ее словам, темпы распространения вируса ускорились в 60 регионах, однако власти уже готовы к такому развитию событий. При этом в 20 субъектах обстановка остается стабильной, а в некоторых рост заболеваемости даже идет на спад.