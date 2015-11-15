Журнал Charlie Hebdo отреагировал на теракты в Париже

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что издание готовит серию карикатур. Однако реакция французского издания была совершенно другой.

"Вся команда Charlie Hebdo шокирована (в ужасе) и возмущена террористической атакой на Париж 13 ноября. Charlie Hebdo сочувствует боли жертв, а также приносит родственникам и близким погибших свои соболезнования. Газета также однажды столкнулась с террористической жестокостью на службе тоталитарной идеологии исламизма, у которой нет иной цели, кроме как разрушить ценности демократии и Республики", - написано в обращении.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в столице Франции — в Париже и его пригороде Сен-Дени вечером 13 ноября была совершена серия терактов. Недалеко от стадиона "Стад де Франс", где играли футбольные сборные Франции и Германии, подорвали себя три боевика, еще один — на бульваре Вольтер. Кроме того, боевики устроили стрельбу около нескольких кафе и ресторанов. Террористы также захватили заложников в концертном зале "Батаклан", трое из них привели в действие пояса смертника, одного ликвидировала полиция во время штурма.





По последним данным, жертвами атак стали почти 130 человек, несколько сотен ранены. Среди погибших — граждане США, Бельгии, Испании, Алжира, Мексики, Чили. Ответственность за совершенные теракты взяли на себя боевики террористической организации "Исламское государство".



