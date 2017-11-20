Журналист выпросил у президента Киргизии на пресс-конференции часы

Главный редактор киргизской газеты "Де-Факто" Амантур Мусагулов рассказал на пресс-конференции, что во сне президент республики Алмазбек Атамбаев подарил ему свои часы, и попросил их у главы государства. Об этом пишет РИА "Новости".

Свой сон журналист рассказал у микрофона.

"Хорошо, хоть не брюки попросил", — пошутил президент и, смеясь, снял с руки свои часы.

Известно, что это были часы, которые глава государства дарит, когда отмечает чьи-то заслуги. На них есть надпись "Айкол Манас" ("Манас великодушный", герой киргизского эпоса — прим. ред.).