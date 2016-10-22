Журналистку МИА "Россия сегодня" не пустили в Латвию
Сама россиянка не знала, что ее имя было занесено в "черный список"
22 октября 2016, 22:01
Фото: crnews.ru
Журналистке из МИА "Россия сегодня" Элле Тарановой пришлось покинуть Латвию из-за того, что ее имя было занесено в "черный список", пишет "Комсомольская правда".
Сотрудница издания вылетела в Россию из Риги вечером 21 октября. Как рассказала Таранова, сама она не знала, что находится в "черном списке". При прохождении пограничного контроля по прибытии в Латвию никаких проблем у корреспондента не возникло.
Отметим, что до этого подобная история произошла с шеф-продюсером МИА "Россия сегодня". Женщина приехала в Ригу для того, чтобы освещать 22 октября XXI конференцию Балтийского форума.
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